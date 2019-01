GOLF 25 januari 2019

Geen geweldige start voor Thomas Pieters op de Omega Dubai Desert Classic, een toernooi op de European Tour gedoteerd met 7 miljoen dollar. De 26-jarige Antwerpenaar sloot de eerste ronde af in 72 slagen, waarmee hij op par en een 75ste plek staat. Thomas Detry het was rond in 68 slagen, vier onder par, en staat voorlopig 19de. Nicolas Colsaerts finishte als 101ste, op twee boven par. (VH)