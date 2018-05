Golf 09 mei 2018

Thomas Pieters moest opnieuw een plaatsje inleveren op de wereldranking (OWGR): de 26-jarige Antwerpenaar staat nu 56ste. Zijn deelname aan de US Open, de tweede major van het jaar die op 14 juni in Shinnecock Hills, New York begint, lijkt evenwel niet in het gedrang te komen. Alleen de top 60 krijgt een startbewijs, op 21 mei wordt de ranking afgesloten. Nicolas Colsaerts daalde van de 148ste naar 154ste plek, Thomas Detry van de 217de naar de 220ste plek. (VH)