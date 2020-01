Exclusief voor abonnees Golf 31 januari 2020

Matige start van de Belgen op de Saudi International, gedoteerd met 3,2 miljoen euro op de European Tour. Nicolas Colsaerts staat er na de eerste dag het beste voor. Met één onder par staat de Brusselaar op een gedeelde 33ste plaats. Thomas Pieters had één slag meer nodig voor de 18 holes en staat gedeeld 48ste, terwijl Thomas Detry vandaag uit zijn pijp zal mogen komen als hij de cut wil halen. Hij staat pas 94ste, met 3 boven par. De leiding is in handen van de Brit Graeme McDowell (-6). (VH)