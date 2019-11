Exclusief voor abonnees Golf 25 november 2019

00u00 0

Thomas Pieters finishte gisteren na een slotronde van 72 slagen als zesde op het DP World Tour Championship (European Tour/8 miljoen dollar) in Dubai. Thomas Detry moest genoegen nemen met een gedeelde 28ste plaats. De overwinning was voor Jon Rahm. De Spanjaard greep zo niet alleen de tweede World Tour Championship-titel uit zijn carrière, maar werd ook eindwinnaar in de Race to Dubai. (VH)