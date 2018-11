GOLF 06 november 2018

Thomas Detry klimt door zijn derde plaats op het Turkish Open met veertig plaatsen op de wereldranking. De 25-jarige Brusselaar staat nu 152ste en is daarmee de tweede gerankte Belg na Thomas Pieters. Die blijft 68ste na zijn 18de plek in Antalya. Nicolas Colsaerts, veertiende in Turkije, stijgt van de 180ste naar de 175ste plaats. Justin Rose is de nieuwe nummer 1. (VH)