Golf 31 juli 2018

00u00 0

Thomas Detry, die zondag 13de werd op de Porsche Open in Hamburg, maakte gisteren een sprong op de wereldranking. De 25-jarige Brusselaar klom van de 231ste naar de 224ste plek in het klassement. Thomas Pieters, die twee weken niet in competitie uitkomt en zich voorbereidt op de laatste major van het jaar, de PGA Championship, moest één plek inleveren en staat nu 71ste. Nicolas Colsaerts, die de cut miste op de Porsche Open, zakt van de 157ste naar 162ste plaats. (VH)