GOLF 01 juni 2018

Thomas Pieters draaide gisteren een uitstekende eerste ronde op de Italian Open in Brescia, gedoteerd met 6 miljoen euro. De 26-jarige Antwerpenaar sloot de dag met zes onder par (65 slagen) af, waarmee hij gedeeld vierde staat. Thomas Detry zal vandaag een betere ronde moeten neerzetten als hij de cut wil halen: met twee onder par staat hij gedeeld 67ste. Nicolas Colsaerts was niet in zijn dagje: hij staat voorlopig drie slagen boven par. (VH)