Golf 27 maart 2018

Thomas Pieters moet na zijn 52ste plek in het World Golf Championship Match Play in Austin twee plaatsen inleveren op de wereldranking: de 26-jarige Antwerpenaar zakt van 43 naar 45. Nicolas Colsaerts zakte van de 133ste naar de 134ste plek, terwijl Thomas Detry ook terugviel van 202 naar 204. Tiger Woods komt stilaan weer in de buurt van de top 100 (104de), de Amerikaan Dustin Johnson blijft leider. (VH)