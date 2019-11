Exclusief voor abonnees Golf 26 november 2019

Zijn gedeelde zesde plek op het DP World Tour Championship in Dubai heeft Thomas Pieters

geen windeieren gelegd. Financieel - de 27-jarige Antwerpenaar mocht een cheque van 172.710 euro ophalen - en sportief: Pieters klom van de 85ste naar de 78ste plek op de wereldranking. Thomas Detry, 28ste in Dubai, handhaaft zich op de 136ste plek - zijn beste ranking ooit. Nicolas Colsaerts leverde één plaats in en staat 196ste. (VH)