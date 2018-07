Golfkarretjes pikken bloeddonoren op aan strandstoel 28 juli 2018

00u00 0

Het Rode Kruis heeft een opmerkelijk initiatief op poten gezet om bloeddonoren te ronselen. Zo wordt volgende week op de dijk in Knokke-Heist een mobiel inzamelpunt opgericht voor badgasten. Meer zelfs: wie te lui is om op slippers het strand af te hossen, wordt persoonlijk met een golfkarretje opgehaald én teruggebracht naar zijn of haar ligstoel. "Letterlijk van het strandbed naar het donatiebed, dus", lacht woordvoerster Ine Tassignon. Het Rode Kruis zet elke zomer wel stevig in op bloedinzamelingen aan de kust, maar met golfkarretjes op en van de dijk rijden, zonder omwegen, kan omwille van logistieke redenen alleen in Knokke. Vrijwilligers kunnen zich op 1 en 2 augustus tussen 16 uur en 17 uur laten rondrijden. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN