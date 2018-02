Golfer wil álle Belgische kinderen met amputatie een speciale prothese schenken: "Alsof je op sportschoen loopt in plaats van met been in gips" Sven Spoormakers

01 februari 2018

05u00 0 De Krant Alle 237 Belgische kinderen met een geamputeerd been tegen 2020 een sportprothese schenken, dat is de ambitie van Cedric Lescut en zijn organisatie Android 34. "Met zo'n blade kunnen kinderen ondanks hun beperking wél spelen en sporten met hun vriendjes. Alsof je plots op sportschoenen loopt in plaats van met een been in het gips."

U kent 'm vast nog, Oscar 'Blade Runner' Pistorius. Vóór hij wereldberoemd werd omdat hij zijn vriendin, fotomodel Reeva Steenkamp, doodschoot, was hij de eerste atleet-met-kunstbenen op de Olympische Spelen. In Londen 2012 bereikte hij de halve finale van de 400 meter en, met het Zuid-Afrikaanse estafetteteam, zelfs de finale van de 4x400 meter. Hij deed dat op futuristische veren uit carbon.

Dat soort van blades wil Cedric Lescut nu aan álle Belgische kinderen met geamputeerde benen schenken. "Schenken, inderdaad: zulke blades kosten, afhankelijk van de lengte, tussen de 7.000 en de 20.000 euro. En bovendien groeien kinderen, dus moeten ze nagenoeg elk jaar vernieuwd worden. Dat is niet betaalbaar voor hun ouders, want de mutualiteiten komen niet tussen in de kosten - alleen gewone protheses worden terugbetaald. Maar de blades hebben enórme voordelen voor kinderen: ze kunnen ermee spelen en sporten als elk ander kind. Vergelijk het met lopen op sportschoenen in plaats van je been in het gips. Dat helpt zóveel bij de aanvaarding van hun beperking."

Tegen 2020

Lescut weet waarover hij spreekt. Op 31 augustus 2011 verloor hij een deel van zijn rechterbeen bij een motorongeval en dreigde hij zijn golfcarrière te moeten opgeven. Dankzij een blade - die hij ook gesponsord kreeg - kon hij zijn carrière als profspeler en golfleraar verderzetten. Twee jaar geleden werd hij de eerste mindervalide golfer die deelnam aan 'gewone' wedstrijden in de European Tour - de Oscar Pistorius van het golfen, zeg maar. "Ik wéét hoe belangrijk het is, om je als niet-valide te kunnen meten met valide sporters. Daarom heb ik Android 34 opgericht, om alle kinderen in België die moeten leven met een amputatie zo'n sportprothese te kunnen schenken, via ons Octopus-project. Volgens onze cijfers zijn er in het hele land 237 kinderen. De meesten zouden dankzij een blade kunnen sporten en spelen met hun vriendjes: hen wil ik tegen 2020 allemaal helpen."

Daarom organiseert Cedric Lescut met zijn team en sponsors elk jaar een golftoernooi om geld in te zamelen. "Vijftien kinderen hebben al een blade gekregen. Nu is er voldoende budget om er nog eens 25 te helpen. Het probleem is dat we al die kinderen niet vanzelf vinden. Dus wie zo'n kind heeft of kent: contacteer ons."

Meer info op www.octopus34.be

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN