Golfer Koepka verlengt titel op US Open 19 juni 2018

Brooks Koepka verlengde zondag zijn titel op de US Open op de Chinnecock golfbaan in het Amerikaanse Southampton. Met een vierde rondje van 68 slagen liet de 28-jarige Amerikaan de Engelsman Tommy Fleetwood met één slag achter zich. Het was 19 jaar geleden dat een speler zijn titel kon verlengen: de Amerikaan Curtis Strange klaarde toen de klus.