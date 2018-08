Golf van sympathie voor dakloze 'petit prince' 31 augustus 2018

Al vijf maanden leeft de 18-jarige Maëlig als dakloze op straat in Parijs. Mensen passeerden hem, maar merkten hem amper op. Dat is veranderd sinds de Parijse blogster Kim de tiener op straat zag zitten en hem aansprak. "Hij bleef zo hoopvol, ondanks zijn schrijnende situatie. Wanneer je langs de Champs-Elysées wandelt, stop dan even bij hem", schreef ze zondag op Twitter. Sindsdien is het verhaal van Maëlig meer dan 67.000 keer geretweet en regent het hartverwarmende gebaren. In Franse media kreeg de jongen al snel de bijnaam 'petit prince de la rue'. De tiener vertelde dat hij uit een gebroken gezin komt en nabij Reims woonde. "Ik was al vijf maanden dakloos en toen kruiste Kim mijn weg. Sinds haar tweet is alles veranderd", zegt hij. "Vele mensen zijn me al komen bezoeken en bieden me eten of een slaapplaats aan. Ik wil al deze mensen uit de grond van mijn hart danken." Zijn vader reageerde al geschokt: "Het is aan hem om zich opnieuw in de maatschappij te integreren."

