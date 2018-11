Golf 350.000 euro 05 november 2018

00u00 0

De knappe gedeelde derde plek in de Turkish Open legt Thomas Detry geen windeieren. Hij strijkt liefst 395.000 dollar (circa 350.000 euro) van het met 7 miljoen dollar gedoteerde toernooi in de European Tour. Detry bleef in Antalya landgenoten Nicolas Colsaerts (14de) en Thomas Pieters (18de) voor. Detry viert al zijn tweede podiumplaats dit seizoen na een derde plek in de KLM Open. Ook Colsaerts blikt op een sterke prestatie terug en is vrijwel zeker van zijn European Tourkaart volgend seizoen. (BF)