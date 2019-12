Exclusief voor abonnees Golden Globes-jury is fan van Netflix 10 december 2019

Netflix heeft liefst 17 nominaties voor de Golden Globes binnengehaald, en daarmee toont de jury van de begeerde film- en tv-prijzen zich een grote fan van de streamingdienst. De film 'Marriage Story', over een moeilijke echtscheiding, maakt kans op de meeste prijzen. Naast een nominatie voor beste dramafilm, sleepte de prent ook die voor beste actrice (Scarlett Johansson), beste acteur (Adam Driver), beste actrice in een bijrol (Laura Dern), beste muziek en beste script in de wacht. Het maffia-epos 'The Irishman', ook een Netflix-film, dingt mee naar vijf Golden Globes. Opvallend daar is dat zowel Al Pacino als Joe Pasci kans maken op de prijs voor beste mannelijke bijrol, maar dat hoofdrolspeler Robert De Niro naast de nominatie voor beste acteur grijpt. Ook Quentin Tarantino's nieuwste, 'Once Upon a Time in Hollywood', heeft vijf nominaties beet. Dat Netflix het zo goed doet, is volgens de Amerikaanse vakpers een teken aan de wand dat het monopolie van de traditionele filmstudio's langzaam aan het afbrokkelen is.

