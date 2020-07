Exclusief voor abonnees Golazo stelt crosskalender '20-'21 voor 09 juli 2020

00u00 0

Nadat vorige week de definitieve kalender van de Wereldbeker veldrijden werd bekendgemaakt, heeft gisteren ook Golazo haar definitieve crosskalender voor volgend seizoen voorgesteld. Het internationaal veldritseizoen start op 26 september met de Ethias Cross in Lokeren. Ook Leuven (14/11) is een nieuwkomer in het regelmatigheidscriterium. Kruibeke (10/10), Beringen (17/10), Essen (22/12), Bredene (30/12), Maldegem (03/02) en Eeklo (13/02) staan eveneens op de Ethias-kalender. Om niet in het vaarwater van het wegwielrennen te komen, starten sommige wedstrijden op een later tijdstip. 'Trofee Veldrijden', vroeger DVV Verzekeringen Trofee, opent op 31 oktober met de Koppenbergcross in Oudenaarde en eindigt met de Brussels Universities Cross (14/02). Daartussen staan Kortrijk (28/11), Antwerpen (12/12), Loenhout (29/12), Baal (01/01), Hamme (23/01) en Lille (07/02) gepland.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen