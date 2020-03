Exclusief voor abonnees Goksites mogen geen bonussen meer geven 02 maart 2020

Goksites mogen sinds gisteren geen bonussen meer aanbieden, zoals gratis speelkrediet of een verdubbeling van een eerste storting bij het openen van een account. Dat heeft de Raad van State geoordeeld nadat de regering vlak voor de verkiezingen nog de Kansspelwet goedkeurde. Daarin was één van de maatregelen dat goksites maximaal 275 euro per maand aan bonussen zouden mogen uitkeren. Maar die bepaling zinde Fremoluc niet. De vennootschap uit Elsene die bowlingzaken, snookerbars en cafés uitbaat, trok naar de Raad van State met het argument dat horecazaken met een kansspelautomaat géén gratis spelen of andere bonussen mogen geven. De Raad van State oordeelde in een arrest dat de wet van de kansspelen van 1999 inderdaad al een verbod op bonussen bevat. Daarop heeft de Kansspelcommissie alle online wedkantoren en casino's verboden nog bonussen te geven.

