Gokkers verliezen voortaan tot 36% meer 11 juni 2018

Slecht nieuws voor fervente gokkers. De overheid heeft het licht op groen gezet voor een verhoging van de uurverliezen op gokmachines in casino's en speelhallen. Voortaan kan u aan zo'n toestel liefst 36% méér geld kwijtspelen. Het gemiddelde uurverlies loopt daarmee op tot 102 euro in casino's en tot 34 euro in speelhallen. Bij de Kansspelcommissie spreekt men van een logische indexering. "De speler wint of verliest niet meer dan vroeger." Eenvoudig gezegd: de gokker verdient vandaag meer dan tien jaar geleden, dus hij mag ook meer verliezen. De goksector was vragende partij voor de verhoging, omdat er al 18 jaar lang geen aanpassing gebeurd was. Niettemin boekte hij in 2016 nog een recordomzet van 850 miljoen euro. (JBG)

