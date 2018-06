Gokkers nóg meer gepluimd dan vroeger Overheid laat toestellen in casino's en speelhallen geruisloos aanpassen Jeroen Bossaert

11 juni 2018

05u00 0 De Krant Als u binnenkort meer geld verliest op gokmachines in het casino of in de speelhal, dan is dat niet omdat uw geluk gekeerd is. De overheid heeft het licht op groen gezet voor de goksector om haar machines aan te passen zodat spelers er per uur gemiddeld 36% meer op kunnen verliezen. Onnodige geste? Of broodnodige indexering?

Afgelopen weekend brachten we nog het nieuws dat de goktoestellen in cafés al jaren niet meer gecontroleerd worden en daardoor kleine goudmijnen zijn geworden voor de gokbedrijven. Maar nu blijkt dat de sector nog wel meer gedaan krijgt van onze overheid. Zo is ze erin geslaagd om haar gokmachines in casino's en speelhallen in één klap een stuk rendabeler te maken. De Kansspelcommissie heeft twee weken geleden op vraag van de sector de technische voorwaarden voor de toestellen aangepast zodat die gemiddeld tot 36% meer verlies per uur kunnen laten optekenen.

