Gokbedrijven maken geen reclame tijdens matchen Rode Duivels 25 mei 2018

00u00 0

Naar aanleiding van het WK voetbal zetten de vijf grootste onlinegokbedrijven in ons land maximaal in op preventie onder de slogan 'Laat het spel niet met jou spelen. Speel verantwoord'. Tijdens de eerste drie WK-wedstrijden van de Rode Duivels - inclusief een kwartier ervoor en erna - zullen ze geen reclame maken op televisie. Wel komen preventiespots in de plaats. Onder meer Napoleon Games en BetFIRST doen mee aan de actie. Sectorfederatie BAGO wil eventuele gokkers wijzen op hun al dan niet problematisch spelgedrag en benadrukken dat er genoeg hulpmiddelen zijn om van die verslaving af te raken. Bovendien wordt ook gewaarschuwd voor illegale aanbieders van kansspelen. Vandaag lanceert ook de Kansspelcommissie een nieuwe campagne die gericht is op jongeren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN