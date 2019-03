Goffin zoekt wedstrijdritme in challenger Phoenix 12 maart 2019

David Goffin (ATP 21) verloor zondagavond voor de vierde keer in zes toernooien dit jaar zijn eerste partij. Niet meteen een goede start van de samenwerking met zijn nieuwe coach Thomas Johansson, maar de ervaren Zweed oordeelde wel dat de Luikenaar nood heeft aan wedstrijden. Goffin traint goed, maar krijgt dat niet vertaald naar broodnodige zeges. Daarom dat hij zondag laat op de challenger van Phoenix (125.000 dollar) een wildcard nam en meteen het eerste reekshoofd werd op de Arizona Tennis Classic. Het is vier en een half jaar geleden dat Goffin nog eens meedeed aan een toernooi van deze lagere categorie, toen won hij voor eigen volk in Mons. Phoenix mag dan maar een challenger zijn, het toernooi maakt mooi gebruik van de relatief lange pauze, voor de snelle verliezers tenminste, tussen Indian Wells en Miami. Er komt heel wat schoon volk over de vloer. Zo wacht Goffin in de tweede ronde, hij is vrij in ronde één, op de winnaar van het duel tussen Roberto Carballes Baena (ATP 111) en Luca Vanni (ATP 150) en krijgt hij voor de eindzege concurrentie van achttien spelers uit de top 100. Ruben Bemelmans (ATP 145) verloor gisteren al zijn eerste ronde (3-6, 3-6) van Evgeny Donskoy (ATP 122). (FDW)

