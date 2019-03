Goffin wint geen vertrouwen in Phoenix 18 maart 2019

Op voorhand was het de bedoeling van David Goffin (ATP 21) en nieuwbakken coach Thomas Johansson om vertrouwen en zeges op te doen op de 125.000 dollar-challenger van Phoenix, maar een nederlaag (6-2, 3-6, 2-6) in de kwartfinale vrijdagnacht tegen godbetert de nummer 168 van de wereld, Salvatore Caruso, was waarschijnlijk niet ingecalculeerd. Mogelijk dat Goffin, die wel opnieuw in de top 20 binnenkomt, met nog meer twijfels naar Miami is afgereisd waar hij deze week als achttiende reekshoofd aan de slag gaat. (FDW)