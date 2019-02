Goffin verliest wéér, maar: "Ik zit op de goede weg" 13 februari 2019

Voor de derde keer in vier toernooien dit jaar verloor David Goffin (ATP 21) in de eerste ronde. In Rotterdam was de match (6-7, 5-7) tegen Gaël Monfils (ATP 33) evenwel van zo'n niveau dat de Luikenaar reden heeft om positief naar het vervolg te kijken. "Ik had plezier in het gevecht. Ik stelde me geen vragen meer bij elke bal en het gevoel zat veel beter. Dit was mijn beste match van 2019 en ik zit duidelijk op de goede weg." Een weg die hem volgende week naar Marseille leidt en hem op termijn ook een nieuwe coach moet opleveren. "Ik heb nog geen namen of pistes", zei Goffin. "Maar ik zoek iemand die ervaring heeft en me vooruitgang kan doen boeken. Ik wil de volgende vijf jaar immers nog alles uit de kast halen en mooie dingen laten zien." (FDW)

