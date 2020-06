Exclusief voor abonnees Goffin verliest uiterst bizarre match tegen Gasquet 15 juni 2020

De met veel bombarie aangekondigde Ultimate Tennis Showdown in Nice wou dan wel de toekomst van de tennissport veranderen, met één oud zeer hadden ze geen rekening gehouden. Zaterdag regende het de hele dag oude wijven in Nice en kon er dus geen enkele wedstrijd op de Patrick Mouratoglou Academy plaatsvinden, waardoor het showtoernooitje uit de koker van de coach van Serena Williams een valse start kende. David Goffin (ATP 10) speelde zijn eerste match sinds het toernooi van Marseille eind februari dus niet tegen Matteo Berrettini (ATP 8), maar gisteravond tegen Richard Gasquet (ATP 50). Het nieuwe format wil een jonger publiek aanspreken en gebruikt daarom een rist aanpassingen om de aandacht van de jeugdige kijkers bij het tennis te houden. Voor ons bleek het een uiterst bizarre ervaring. De wedstrijd tussen Goffin en Gasquet werd bijvoorbeeld gepromoot als 'The Wall' versus 'The Virtuoso' waarbij de scheidsrechter dus ook de punten toekende aan 'de muur' of 'de virtuoos'. Redelijk ridicuul. Het voortdurende gebazel van de commentatoren, de microfoons in de spelersbox, de interviews tijdens de kantwissels, de geluidseffecten en de time-outs van de coaches maakten het allemaal zeer druk. Het inzetten van jokerkaarten, waarbij een punt voor drie telde of de tegenstander verplicht werd serve and volley te spelen, deden dan weer geforceerd aan. Het snelle tempo - er werd een uur lang naar kwarten van tien minuten gespeeld met maar vijftien seconden tussen de punten - gaf het geheel wel een goede vaart. Ter info: Goffin verloor met 3-2 na verlengingen. (FDW)

