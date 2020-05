Exclusief voor abonnees Goffin verliest finale Madrid in zijn zetel 02 mei 2020

David Goffin (29) toonde afgelopen week dat hij met een controller van PlayStation 4 in de hand even goed uit de voeten kan als met een racket. De Luikenaar haalde donderdag de finale van de Mutua Madrid Open Virtual Pro, een online toernooi waarbij de topspelers elkaar bekampten in het videogame 'Tennis World Tour'. Goffin moest in de eindstrijd nipt (6-7) zijn meerdere erkennen in Andy Murray.

