Goffin valt uit top 10 06 september 2018

Volgende maandag staat David Goffin niet meer in de top tien. Iets dat hem al eens overkomen was na Wimbledon dit jaar, maar na zijn halve finale in Cincinnati had hij zijn plek bij de elite weer kunnen innemen. In totaal maakt Goffin 43 weken deel uit van die top tien. Over vijf dagen is hij dus opnieuw nummer 11, of nummer 12 indien Kei Nishikori de US Open wint. In de wetenschap dat het dit keer niet zo simpel zal zijn om zijn plaats opnieuw in te nemen. Door zeges op de toernooien van Shenzhen en Tokio en zijn finaleplaats op de Masters in Londen vorig jaar heeft Goffin 1.650 ATP-punten te verdedigen tot het einde van het jaar.

