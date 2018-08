Goffin ten onder tegen Tsitsipas TENNIS 04 augustus 2018

Nadat hij het donderdagnacht zeer eenvoudig met 6-0, 6-3 van de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 41) haalde, is David Goffin (ATP 11) vrijdagavond op het WTA-toernooi van Washington in de kwartfinale gesneuveld. De wedstrijd tegen de 19-jarige belofte Stefanos Tsitsipas (ATP 32) kondigde zich sowieso als niet eenvoudig aan. Vorig jaar verloor Goffin op de European Open in Antwerpen van de Griek (2-6, 7-6, 7-6), in april greep hij na een evenwichtige tweesetter in Monte Carlo revanche (7-6, 7-5). Deze keer keek onze landgenoot al snel tegen een 1-4 achterstand aan. Bij 2-4 liet Goffin twee breakpunten liggen om terug in de wedstrijd te komen. Even later bracht ook een regenpauze geen soelaas: 3-6. In de tweede set werd Goffin al in het eerste spel gebroken. De Luikenaar kon die vroege achterstand niet meer ombuigen. Alleen in het laatste game kreeg Goffin nog een kans om op 5-5 te komen, maar Tsitsipas hield het hoofd koel: 3-6, 4-6. Volgende stop voor Goffin wordt vanaf maandag de Rogers Cup, het Masters 1.000-toernooi van Toronto. (WWT)

