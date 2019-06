Exclusief voor abonnees Goffin tegen Zverev in Halle: eindelijk die derde zege op rij? 21 juni 2019

00u00 0

tennis

David Goffin (ATP 33) probeert vandaag voor het eerst dit jaar een derde match op rij te winnen. De opdracht in de kwartfinale van het ATP 500-toernooi in Halle oogt wel niet simpel aangezien Sascha Zverev (ATP 5) het tweede reekshoofd is. De 22-jarige Duitser sukkelt wel met een gezwollen knie, maar dat weerhield hem er gisteren niet van om met 6-3, 7-5 van Steve Johnson (ATP 76) te winnen. "Goffin is natuurlijk een ongelooflijke speler", zei Zverev, die in de onderlinge stand met 2-1 leidt. "Onze vorige twee matchen waren driesetters. We zullen zien hoe het zal lopen, maar ik ben al blij dat ik min of meer pijnvrij op de baan sta." Goffin zelf verloor gisteren de tweede ronde van het dubbelspel, met Pierre-Hugues Herbert ging hij nipt met 4-6, 7-6, (9-11) ten onder tegen het eerste reekshoofd Kubot-Melo. Het eerste reekshoofd in het enkelspel, Roger Federer (ATP 3), kwalificeerde zich een zeventiende keer in zeventien deelnames voor de kwartfinales na een 7-6, 4-6, 7-5-zege op Jo-Wilfried Tsonga (ATP 77). (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis