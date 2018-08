Goffin tegen Tiafoe in Washington 03 augustus 2018

00u00 0

David Goffin (ATP 11) nam het gisterenavond laat in Washington op tegen de Amerikaanse belofte Frances Tiafoe (ATP 41). Die ontmoeting in de derde ronde was er bijna niet gekomen aangezien de Luikenaar, derde reekshoofd op de Citi Open, woensdagnacht een 3-5-achterstand in de derde set moest goedmaken om met 6-2, 1-6, 7-6 voorbij Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) te geraken. Ook in de tiebreak van de derde set van deze twee uur durende partij kwam Goffin terug van een 0-3-tussenstand. Een opsteker voor onze landgenoot die na zijn uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon nood heeft aan spelplezier en vertrouwen. Hopelijk kon hij dat gisteren tegen Tiafoe nog wat meer opvijzelen. Dat is, als het weer het toeliet. De tweede ronde tussen Ysaline Bonaventure (WTA 130) en Saisai Zheng (WTA 85) was bij het ter perse gaan na één game onderbroken door de regen. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN