Goffin tegen temperamentvolle poëet 30 mei 2018

00u00 0

Na zijn ontsnapping tegen Robin Haase zondag zou David Goffin (ATP 9) vandaag in iets rustiger vaarwater moeten zitten tegen de negentienjarige Corentin Moutet (ATP 143). Deze veelbelovende wildcard is de Franse hoop in bange dagen, maar zou normaliter nog wat boterhammen moeten eten om bij de grote jongens echt brokken te kunnen maken. "Hij is een begaafde en creatieve speler", wist Goffin alvast. "Met zijn zege in de eerste ronde tegen Karlovic zal hij wel veel vertrouwen getankt hebben, maar ik denk wel het tennis te hebben om het een linkshandige moeilijk te maken." Afwachten ook hoe de jonge thuisspeler zal omgaan met de druk en verwachtingen aangezien Moutet in het verleden al problemen kende met zijn temperament. Zo werd hij in 2015 bijna geschorst op het juniorencircuit omdat hij zoveel theater verkocht op een tennisbaan. Dat staat wel haaks op het imago dat hij op sociale media creëert waar hij geregeld een vers van Rimbaud of Baudelaire deelt. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN