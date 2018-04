Goffin tegen supertalent in Monte Carlo 16 april 2018

David Goffin (ATP 10) herneemt deze week op de Rolex Monte Carlo Masters. De Luikenaar - bye in de eerste ronde - wacht in ronde twee op de winnaar van het duel tussen twee 19-jarige supertalenten, Denis Shapovalov (WTA 45) en Stefanos Tsitsipas (ATP 69). Goffin verdedigt een halve finale in Monte Carlo, waar hij vorig jaar Novak Djokovic versloeg en enkel door Rafael Nadal kon gestuit worden. (FDW)