Goffin tegen reekshoofd in Halle 17 juni 2019

Na zijn kwartfinale in Rosmalen heeft David Goffin (ATP 33) zijn actieterrein verlegd naar het ATP 500-toernooi van Halle. Dat is sterk bezet waardoor de Luikenaar in de eerste ronde tegen het achtste reekshoofd Guido Pella (ATP 22) moet. Op zich niet zo'n slechte loting aangezien de Argentijn vooral op gravel zijn grootste successen boekte dit jaar. Goffin mag dus stiekem uitkijken naar een mogelijke kwartfinale tegen tweede reekshoofd Sascha Zverev (ATP 5). (FDW)