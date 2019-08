Exclusief voor abonnees Goffin tegen Nadal en Mertens tegen Williams? 05 augustus 2019

David Goffin (ATP 19) is vijftiende reekshoofd op het ATP 1000-toernooi van Montreal en opent tegen de in vorm zijnde Guido Pella (ATP 24). In drie vorige duels verloor de Luikenaar nooit van de Argentijnse gravelspecialist. Een derde ronde tegen eerste reekshoofd Rafael Nadal zou het streefdoel moeten zijn voor Goffin. Elise Mertens (WTA 20) begint in Toronto tegen Aliaksandra Sasnovich (WTA 46) en krijgt bij succes met Serena Williams (WTA 10) te maken in de tweede ronde. In de kwalificaties ging Ysaline Bonaventure (WTA 109) met 6-4, 5-7, 4-6 onderuit tegen Xiju Wang (WTA 127). (FDW)