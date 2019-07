Exclusief voor abonnees Goffin tegen... Franse 'thuisspeler' VANDAAG 03 juli 2019

00u00 0

De 32-jarige Jérémy Chardy (ATP 81) heeft geen geheimen voor David Goffin (ATP 23). Het is één van de spelers met wie hij het best kan opschieten op de tour en samen speelden ze recent nog het dubbeltoernooi van Rome. "Een gevaarlijk heerschap", wist Goffin over de Fransman die sinds vorig jaar in Londen leeft en dus als het ware thuisspeelt. "Hij heeft harde slagen en heeft bovendien progressie gemaakt met zijn slice en zijn netspel. Soms kan het heel snel gaan bij hem, maar soms maakt hij ook veel fouten. Hij kan zeer goede momenten hebben in een match. Ik zal dus goed moeten opletten en solide zijn." Een derde ronde tegen Daniil Medvedev (ATP 13) of Alex Popyrin (ATP 101) wenkt.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis