goffin tegen federer en murray in atp cup?

Gisteren is er in Australië geloot voor de ATP Cup. Deze nieuwe landencompetitie in de aanloop naar de Australian Open verzamelt 24 landen die in zes poules van vier tegen elkaar aantreden in drie verschillende Australische steden. België, dat geselecteerd is door toedoen van de goede ranking van David Goffin, kreeg Zwitserland en Groot-Brittannië (en nog een aan te duiden land) mee in de groep die in Sydney zal aantreden. Daardoor is het mogelijk dat de Luikenaar dus tegen Roger Federer en Andy Murray zal uitkomen. Vooralsnog is Steve Darcis aangeduid als tweede speler, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de veteraan ook volgend jaar nog meedraaft op het circuit. Er zal op de ATP Cup meer dan dertien miljoen euro aan prijzengeld verdeeld worden onder de deelnemers. (FDW)

