Exclusief voor abonnees Goffin tegen Dimitrov in Parijs 30 oktober 2019

00u00 0

David Goffin (ATP 14) begint vandaag in Paris-Bercy aan zijn laatste kans op een deelname aan de Masters in Londen met een aartsmoeilijk duel tegen Grigor Dimitrov (ATP 27). De 28-jarige Bulgaar kende een wisselvallig seizoen, maar toonde in de laatste weken opnieuw vlagen van de vorm die hem ooit de Masters-titel opleverde - in 2017 na een finale tegen Goffin - terwijl hij bovendien in de onderlinge duels met onze landgenoot 7-1 leidt. Bij winst speelt Goffin, die alleen bij een titel in Parijs zeker is van de ATP Finals, morgen tegen vijfde reekshoofd Dominic Thiem (ATP 5).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu