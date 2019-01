Goffin tegen 'de beer' 19 januari 2019

Afgelopen nacht probeerde David Goffin (ATP 22) voor de tiende keer in zijn carrière de achtste finale te bereiken op een grandslamtoernooi. Daarvoor moest de 28-jarige Luikenaar wel in de Melbourne Arena voorbij de beresterke Daniil Medvedev (ATP 19). De jonge Rus heeft als bijnaam trouwens 'de beer'. De match kondigde zich aan als een moeilijke opgave voor onze landgenoot omdat Medvedev met een finale in Brisbane begin dit jaar had getoond dat hij in goede vorm stak. In zijn eerste twee matchen samen had dit lid van de 'Next Gen' amper dertien games verloren. Maar hopelijk kon Goffin dat varkentje toch even wassen en mocht hij uitkijken naar een vierde ronde tegen eerste reekshoofd Novak Djokovic. Al moest de Serviër daarvoor ook nog eerst voorbij Denis Shapovalov (ATP 27) zien te geraken. (FDW)

