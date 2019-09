Exclusief voor abonnees Goffin tegen Carreno Busta in Metz 19 september 2019

Eerste reekshoofd David Goffin (ATP 14) begint vandaag aan de Moselle Open in Metz met een zware tweede ronde tegen ex-toptienspeler Pabo Carreno Busta (ATP 62). Tegen de ervaren Spanjaard moest onze landgenoot enkele weken terug nog flink knokken in de derde ronde van de US Open. Goffin kan in Frankrijk wel een goede zaak doen met het oog op de Masters. Als hij, net als in 2014, de titel weet te winnen, dan komt hij bijna zeker de top acht binnen in de race naar Londen. Matteo Berrettini is immers de enige directe concurrent die deze week (Sint-Petersburg) ook in actie komt. (FDW)