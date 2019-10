Exclusief voor abonnees Goffin stuit op onfeilbare Djokovic 07 oktober 2019

Novak Djokovic had maar 69 minuten nodig om met 6-3, 6-2 John Millman (ATP 80) te verslaan en bij zijn debuut in Tokio meteen de Rakuten Open op zijn palmares te zetten, zijn 76ste ATP-titel. De Serviër is quasi onverslaanbaar in Azië - in zijn hele carrière verloor hij er maar één van zijn twaalf finales - en dat moest ook David Goffin (ATP 14) zaterdagmorgen in de halve finale ondervinden. De 28-jarige Luikenaar, zelf bij zijn derde deelname weer zeer sterk in de Japanse hoofdstad, deed wat hij kon maar was simpelweg niet opgewassen (3-6, 4-6) tegen een superieure Djokovic. Goffin tenniste goed en vocht hard, maar zijn opslag - 60 procent eerste services - was minder efficiënt dan in zijn voorgaande partijen, Djokovic redde alle vier de Belgische breakpunten. Alleszins deed Goffin met zijn plaats bij de laatste vier wel een uitstekende zaak in de race naar de Masters. Hij staat momenteel op een negende plaats op amper 20 punten van Zverev en op 160 punten van nummer zeven, Bautista Agut. In Shanghai gaat Goffin deze week verder op zoek naar meer terreinwinst op die queeste naar de ATP Finals. Daarvoor moet de nieuwe nummer 14 van de wereld in de eerste ronde wel voorbij Gasquet (ATP 52). Een derde ronde tegen tweede reekshoofd Roger Federer (ATP 3) zou het minimum moeten zijn. (FDW)

