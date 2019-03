Goffin start gravelseizoen in Monte Carlo en Barcelona 14 maart 2019

00u00 0

Afgelopen nacht speelde David Goffin (ATP 21) op het 125.000 dollar-toernooi van Phoenix, waar hij eerste reekshoofd is en op zoek gaat naar wedstrijdritme, zijn eerste wedstrijd tegen Luca Vanni (ATP 150) of Roberto Carballes Baena (ATP 111). Ondertussen krijgt ook zijn programma voor het gravelseizoen vorm. Hij begint in zijn thuishaven Monte Carlo en doet dan mee in Barcelona, waarna hij in Madrid en Rome probeert zijn voorbereiding op Roland Garros helemaal af te stellen. In de Catalaanse hoofdstad doet Goffin al voor de vierde keer mee en verdedigt hij een halve finale. Vorig jaar werd hij bij de laatste vier uitgeschakeld door Rafael Nadal die daarna ook zijn elfde titel zou binnenhalen. Ook dit jaar zal de Spaanse gravelkoning weer van de partij zijn op de Trofeo Conde de Godo. (FDW)

