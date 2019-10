Exclusief voor abonnees Goffin start goed in Basel 24 oktober 2019

Basel is Antwerpen niet. Op het Zwitserse ATP 500-toernooi hervond David Goffin (ATP 13) zijn goede vorm en plaatste zich met een 6-4, 6-4-zege op Marin Cilic (ATP 23) voor de tweede ronde. "Dit was een zware loting", wist Goffin. "Cilic worstelt misschien een beetje met zijn vertrouwen en is nog op zoek naar zijn beste vorm, maar hij blijft gevaarlijk. Ik moest goed serveren op deze snelle baan en ben daar in geslaagd." In tegenstelling tot bij zijn optreden in de Lotto Arena draaiden de opslag - elf aces - en return nu wel op volle toeren terwijl Goffin creatief en verstandig omging met een Kroatische opflakkering. In ronde twee zal hij die ingrediënten ook moeten gebruiken. Reilly Opelka (ATP 37) is een 22-jarig en 2m11 groot opslagkanon dat in de eerste ronde voor een vreemd record zorgde door tegen Christian Garin maar zes punten (drie per set) op de service van de Chileen te winnen en toch in twee sets te zegevieren (7-6, 7-6). (FDW)

