Goffin sneuvelt in halve finale 25 februari 2019

Geen vijfde ATP-finale voor David Goffin in Marseille. Bij 6-5 serveerde hij zaterdag wel voor de eerste set, maar daarna moest hij zijn meerdere erkennen in Stefanos Tsitsipas (ATP 12) die met 6-7, 2-6 aan het langste eind trok en gisteren meteen ook zijn tweede toernooizege boekte. De Luikenaar was toch tevreden over zijn optreden in Zuid-Frankrijk. "Ik speelde enkele goede matchen deze week", zei Goffin. "Hoe meer ik dat ga doen, hoe sneller de regelmaat zal terugkomen en hoe beter ik de kansen zal kunnen verzilveren. Mijn niveau gaat omhoog en dat zou ik graag voortzetten."

