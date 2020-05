Exclusief voor abonnees Goffin overlegt met buurlanden over de grenzen 19 mei 2020

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft met zijn ambtsgenoten uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg gepraat over een geleidelijke opheffing van de grensbeperkingen. In eerste instantie moeten bezoeken aan naasten in het buitenland mogelijk worden, naast winkelen en het onderhoud van woningen. Dit kan volgens Goffin pas wanneer het besmettingsniveau onder controle is en de landen op uniforme wijze overlijdens registreren. Tien Europese lidstaten die populair zijn bij Duitse toeristen beloofden aan de Duitse buitenlandminister Heiko Maas dat ze zoveel mogelijk grenscontroles zullen opheffen voor de aanvang van het zomerseizoen. "Het wordt cruciaal dat onze burgers niet enkel vrij kunnen reizen in Europa, maar ook gezond naar huis kunnen terugkeren", klinkt het in een gemeenschappelijke verklaring.

