Exclusief voor abonnees Goffin overleeft vijf setpunten 07 februari 2020

Spectaculaire wedstrijd tussen David Goffin (ATP 10) en Alexander Bublk (ATP 54) in Montpellier. Dat het tweede reekshoofd deze tweede ronde in twee sets (6-3, 7-6) kon afmaken, was een klein mirakel. Met dank ook aan Bublik. Goed gek, die 22-jarige Kazach want nadat hij maar liefst vier setpunten had verkwanseld - twee keer sloeg hij in de tiebreak aan meer dan 210km/u op maar werd hij toch verrast door de return van Goffin - probeerde hij het bij zijn vijfde setbal met een onderhandse opslag. De poging was zo erbarmelijk dat Goffin makkelijk het punt kon maken. Een dubbele fout (zijn 12de!) van Bublik later serveerde Goffin zich naar 11-9 in de tiebreak. In de kwartfinale komt hij vandaag uit tegen Herbert (ATP 67).

