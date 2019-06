Exclusief voor abonnees Goffin op zoek naar status van reekshoofd voor Wimbledon 18 juni 2019

Mooi programma vandaag op het ATP 500-toernooi van Halle, waar Roger Federer (ATP 3) in zijn zeventiende deelname wil proberen een tiende keer de titel mee te graaien. Hij begint tegen John Millman (ATP 57), de Australische dertiger die hem vorig jaar verrassend uit de US Open knikkerde. David Goffin (ATP 33) komt ook in actie, hij speelt tegen de 29-jarige Argentijn Guido Pella (ATP 24). Twee keer eerder won de Luikenaar van het achtste reekshoofd, maar die wedstrijden op hardcourt waren telkens erg fel betwist. Goffin weet waarvoor hij het doet, hij heeft nog minstens twee zeges nodig om zeker te zijn van het status van reekshoofd in Wimbledon. (FDW)