Exclusief voor abonnees Goffin op eerste professioneel tennistoernooi in Saoedi-Arabië 12 december 2019

Vandaag gaat de Diriyah Cup van start, het allereerste professioneel tennistoernooi in Saoedi-Arabië. Toernooi is natuurlijk veel gezegd, het is demonstratietennis in toernooivorm waarbij acht spelers zo'n 2,7 miljoen euro aan prijzengeld - en waarschijnlijk nog wat flinke bonussen om aan te treden - onder elkaar mogen verdelen. David Goffin (ATP 11) is ook van de partij en opent vandaag met een duel tegen zijn goede vriend Lucas Pouille (ATP 22). De winnaar mag het morgen opnemen tegen Daniil Medvedev (ATP 5) of Jan-Lennard Struff (ATP 35). De andere kwartfinales zijn John Isner (ATP 19) tegen Fabio Fognini (ATP 12) en Stan Wawrinka (ATP 16) tegen Gaël Monfils (ATP 10). (FDW)

