Goffin ook in Cincinnati tegen Tsitsipas TENNIS 13 augustus 2018

00u00 0

Gisterenavond laat speelde Stefanos Tsitsipas (ATP 27) in Toronto zijn allereerste ATP 1000-finale tegen Rafael Nadal. De gisteren 20 jaar geworden Griek is de eerste tiener in de geschiedenis van de ATP Tour die in één week tijd vier spelers uit de top tien (Thiem, Djokovic, Zverev en Anderson) wist te verslaan. Net een jaar geleden was Tsitsipas nog de nummer 168 van de wereld en had hij nog geen wedstrijd in een ATP-toernooi afgewerkt. Vandaag is hij een lid van de top vijftien, lijkt hij op weg om de toekomstige nummer één te worden én is hij de tegenstander van David Goffin (ATP 11) op het toernooi van Cincinnati. Niet de gunstigste loting voor de Luikenaar, die nog steeds op zoek is naar zijn beste vorm en die bovendien enkele weken terug in de kwartfinale van Washington al eens verloor van Tsitsipas. Met die nuance dat de Griekse held mogelijk wel een beetje vermoeid zal zijn na zijn Canadees avontuur - Tsitsipas stond voor de finale gisteren al tien uur en 20 minuten op de baan de afgelopen week - en Goffin daar hopelijk kan van profiteren. Bij de dames is Elise Mertens (WTA 14), met haar beste ranking ooit, het vijftiende reekshoofd. Ze speelt in de eerste ronde tegen Magdalena Rybarikova (WTA 29). Een derde ronde tegen Sloane Stephens (WTA 3) mag het doel zijn. Alison Van Uytvanck (WTA 37) - ook al met haar beste ranking ooit - moest in haar eerste kwalificatieronde tegen Jamie Loeb (WTA 166) opgeven bij een 6-1, 2-6, 0-3-stand wegens onpasselijkheid en duizeligheid. Kirsten Flipkens (WTA 48) verloor met 3-6, 3-6 van de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 107). (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN