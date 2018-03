Goffin niet tegen Davis Cup-hervorming 01 maart 2018

Terwijl ook gisteren nog een groot deel van de tenniswereld de voorgestelde hervorming van de Davis Cup - een 'World Cup of Tennis' in één week op het eind van het jaar op één locatie - afschoot, toonden enkele toppers zich milder voor het idee. Onder hen ook David Goffin. De nummer zeven van de wereld zei dat in een telefoontje met de Belgische voorzitter André Stein. "Langs de ene kant vindt hij het jammer dat hij niet meer voor eigen publiek zou kunnen aantreden", wist Stein bij de RTBF. "Maar hij dacht ook dat het voor veel spelers een voordeel zou zijn om maar één week per jaar te moeten opofferen in plaats van de huidige vier weken." Het nieuwe format moet nog goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van de Internationale Tennisfederatie in augustus. (FDW)

