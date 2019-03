Exclusief voor abonnees Goffin naar kwartfinale Miami? 27 maart 2019

Gisteravond laat speelde David Goffin (ATP 20) zijn achtste finale op de Miami Open tegen Frances Tiafoe (ATP 34). Onze landgenoot had eerder maandagnacht met 6-4, 6-4 mooi de maat genomen van Marco Cecchinato (ATP 16), waarbij hij heel tevreden kon zijn over zijn niveau. "Er waren heel goede momenten, ook al kon ik twee keer niet uitserveren bij 5-2", wist Goffin. "Maar ik zit nog niet in dat stadium van vertrouwen om het dan ontspannen en agressief af te maken."

