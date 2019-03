Goffin naar kwartfinale in Phoenix? Tennis 15 maart 2019

Afgelopen nacht speelde David Goffin (ATP 21) de achtste finale op de 125.000 dollar-challenger in Phoenix tegen de jonge Noor Casper Ruud (ATP 94), nadat hij woensdagnacht zijn eerste partij tegen de Spanjaard Carballes Baena (ATP 111) met 6-1, 6-4 tot een goed einde had gebracht. Goffin is eerste reekshoofd op de Arizona Classic en komt met die ene zege ook weer virtueel de top 20 van de wereld binnen. (FDW)